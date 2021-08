Reaktion auf Stiko-Empfehlung : Kreis Wesel will Kinder auch an Schulen impfen

Ein Junge wird geimpft. Foto: dpa/David Young

Kreis Wesel Als Reaktion auf die Stiko-Empfehlung werden die Impftermine in den Impfzentren in Wesel und Moers ausgeweitet. Zudem rücken die Schulen in den Fokus. Die Pläne im Einzelnen.