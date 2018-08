Kreis Wesel: Gut aufgestellt für Einzelzimmerquote in Heimen

Im Heim am Willibrordiplatz in Wesel gibt es einen Überhang. Foto: Fritz Schubert

Kreis Wesel Heute tritt die 80-Prozent-Einzelzimmerquote in Kraft. Nur wenige Senioreneinrichtungen müssen nachbessern.

15 Jahre lang hatten die Träger von Senioreneinrichtungen Zeit, ihr Einzelzimmerangebot auf 80 Prozent zu steigern. Ab dem heutigen Mittwoch muss diese Quote erfüllt sein. Andernfalls müssen Überhänge bei den Doppelzimmern reduziert werden, was einen Verlust an Betten bedeutet. Theoretisch jedenfalls. Denn es gibt verschiedene Szenarien für Träger, die ihre Anpassungs- oder Umbauplanungen noch nicht abgeschlossen haben. Auch unabhängig von solchen Nachbesserungen zieht Ulrich Petroff jetzt ein äußerst positives Fazit. „Wir sind sehr froh, dass viele Träger rechtzeitig die Voraussetzungen geschaffen haben“, sagt der in der Weseler Kreisverwaltung zuständige Experte im Bereich Besondere soziale Dienste. „Wir haben viel hinter uns gebracht“, ergänzte Petroff auch mit Blick auf zahlreiche Behörden, die an Aus-, Um- und Neubauvorhaben beteiligt waren.

So ist der Stand im Kreis Wesel: Zurzeit stehen 4720 Plätze insgesamt zur Verfügung. Nur etwa 100 Betten könnten der 80-Prozent-Quote zum Opfer fallen. Doch seien auch noch vier neue Häuser mit 470 Plätzen in Bau. Ulrich Petroff hofft darauf, dass man sich irgendwann im Kreis Wesel den Heimplatz aussuchen kann, den man haben will. Im Detail sieht es in Sachen Quote im Kreis so aus: