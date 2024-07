Einkommen, Sicherheit, medizinische Versorgung So zufrieden sind die Menschen im Kreis Wesel

Wie unterschiedlich sind die Lebensverhältnisse in Deutschland? Der erste Gleichwertigkeitsbericht der Bundesregierung soll Klarheit schaffen. Er wurde vor wenigen Wochen vorgelegt. Hintergrund ist, dass die Verfasser ein Forschungsgutachten in Auftrag gegeben hatten. Im Rahmen dessen wurden Gespräche mit insgesamt 31.093 Menschen ausgewertet, darunter waren auch Einwohner des Kreises Wesel. Das wohl wichtigste Ergebnis: Die Unterschiede zwischen den Regionen sind in einigen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und sozialen Fragen kleiner geworden. Dennoch gibt es weiterhin Kontraste, etwa zwischen Stadt und Land sowie den Bundesländern. Einen Überblick über die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Kreis Wesel.