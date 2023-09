Ausbildung im Kreis Wesel „Brauchen Leute, die Bock auf Ausbildung haben“

„Die vielen Millionen Wärmepumpen und der Bedarf an neuen Bädern wird dafür sorgen, dass die Auftragsbücher in unserer Branche dauerhaft gefüllt sein werden“, sagt Norbert Borgmann. Es sei übrigens auch nicht nur so, dass man im SHK-Handwerk gutes Geld verdienen könne. „Es ist ja auch Fakt, dass man eine wertvolle Arbeit macht, die den Menschen dient. Wenn man die Dankbarkeit der Kunden erlebt, die durch ein barrierefreies Bad deutlich an Lebensqualität und Komfort gewinnen, ist das schon ein schönes Gefühl. Man muss sich mit den Leuten, die für das Bad gespart und auf einen Urlaub verzichtet haben, freuen können. Sonst ist man einfach nicht richtig in diesem Beruf.“