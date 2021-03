Liberale stimmen Etatentwurf des Landrates zu : FDP im Kreis Wesel kritisiert „Insellösungen“

Kreis Wesel Klima, Mobilität und Digitalisierung sind Schwerpunkte der Liberalen im Weseler Kreistag. Die Fraktion steht hinter dem Haushaltsentwurf von Landrat Ingo Brohl (CDU). Es gibt allerdings Kritik an der neuen Stabsstelle Digitalisierung.

Eine davon wird die Stabsstelle Digitalisierung sein. Dieses Thema treibt die FDP seit Jahren um, denn sie komme „nicht richtig voran“. Hintergrund der stockenden Vereinfachung von Verwaltungsabläufen sind offenbar Alleingänge, die das Umstellen ad absurdum führen. Laut Kretz-Manteuffel werden „kreisspezifische Insellösungen“ gesucht. Statt sich an Musterregionen zu orientieren und kostenfreie Serviceangebote des Landes wahrzunehmen, werde also Mehraufwand betrieben, dessen Ergebnisse dann nicht zur Kommunikation mit anderen Stelle taugen.Bei der Kämmerei seien in sechs Jahren 2000 in Frage kommende Geschäftsprozesse identifiziert worden, von denen 150 „angepackt“ worden seien. Damit sei auch noch keine einzige Stelle eingespart worden. Die FDP kritisiert hier auch die neue Stabsstelle. Das führe zu einem Durcheinander, besser sei eine Stelle und ein Konzept.