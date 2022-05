Ausbildungsinitiative Kreis Wesel Präsentiert von Altana (Folge 5) : Mit Experten auf Ausbildungsplatzsuche

Kreis Wesel Die berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme der Fachwerk Kreis Wesel gGmbh unterstützt junge Menschen auf dem Weg zu einem Ausbildungsplatz. Denn diese fühlen sich manchmal mit dem ganzen Bewerbungsprozess überfordert.

Der Weg in eine Ausbildung, er kann voller Hürden sein. Die Fachwerk Kreis Wesel gGmbH weiß das und hat sich daher mit der Ausbildungsinitiative des Kreises Wesel an einen Tisch gesetzt, um der Frage nachzugehen, wo genau die Sorgen der Ausbildungssuchenden liegen. Was haben sie für unterschiedliche Erfahrungen während des gesamten Bewerbungsprozesses gemacht? Was gibt es für Hemmungen bei den angehenden Azubis und wo kann man ihnen unterstützend unter die Arme greifen?