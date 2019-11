Kommentar zur Woche : Ein kleines Lehrstück zu Fleisch und Gebühren

Fleisch, alles Fleisch. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Meinung Ein ungewöhnlicher Vorgang: Im Kreisausschuss wurde eine Gebührenerhöhung in eine Senkung umgewandelt. Was das mit uns Verbrauchern zu tun hat.

Es war nur ein kleiner Tagesordnungspunkt:. „Satzung des Kreises Wesel über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet der Fleischhygieneüberwachung“, hieß das Thema im Kreisausschuss für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz. Eine so trockene Materie, das man leicht geneigt war, sie zu ignorieren. Weil aber im Kleinen beginnt, was im Großen Auswirkungen haben soll, lohnt es sich, diese Geschichte von den Kosten für die Fleischhygieneüberwachung einmal genauer zu betrachten. Diese kleine Kreishaus-Debatte erzählt viel von unserem Verhältnis zur Wurst als Nahrungsmittel, und sie erklärt im Kleinen, warum Landwirtschaft nur in großem Ausmaß noch lukrativ ist. Man versteht dann auch, warum Fleisch noch immer so günstig ist, und warum wir als Verbraucher vielleicht umstellen müssen, wenn wir es wirklich ernst meinen mit Tierwohl und nachhaltigem Konsum.

Das war passiert: Die Gebühren für die zwingende Überwachung von Schlachtungen durch einen Tierarzt wollte die Kreisverwaltung anheben. Sie sah die Notwendigkeit, weil sich EU-Vorgaben änderten. Aus der Vergleichstabelle von alten und neuen Gebühren ist aber ersichtlich, warum kleine und große Betriebe ungleich behandelt werden. Für „Schlachtvorgänge in direktem zeitlichen Zusammenhang“ zahlte man nach Vorstellung der Verwaltung bei einer Schlachtung von bis zu fünf Rindern in einem kleinen Betrieb 27,59 Euro je Tier, als großer Betrieb ab 120 geschlachteten Tieren aber nur 14,91 Euro je Tier. Rein wirtschaftlich ist das logisch: Je größer die Anzahl an Schlachtungen, desto wirtschaftlicher ist die Anreise und Überwachung durch den Tierarzt. Der Prozess ist automatisierter. Dieses kleine Detail erklärt, warum unsere Wurst immer häufiger in Großbetrieben wie der Schlachterei des Schalke-Bosses Clemens Tönnies verarbeitet wird oder als Wilke-Wurst in den Regalen landete. Die kleinen Metzger von nebenan waren nach dieser Regel klar im Nachteil. Die Gebühren für die Fleischhygiene sind nur einer von vielen Kostenfaktoren, die es für Großbetriebe lukrativer machen.