Bürger zahlen überdurchschnittlich viel zu Das Leben im Pflegeheim wird im Kreis Wesel immer teurer

Kreis Wesel · Der Eigenanteil in der Pflege steigt – auch in der Region. Zuletzt zahlten Heimbewohner im Durchschnitt 1457 Euro monatlich aus der eigenen Kasse. Gleichzeitig gibt es einen sehr großen Anteil an pflegebedürftigen Menschen.

14.08.2024 , 15:32 Uhr

Im Kreis Wesel lag der Eigenanteil für einen Heimplatz Ende 2023 im Durchschnitt bei 1457 Euro monatlich. Foto: dpa/Christoph Schmidt