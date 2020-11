Kostenpflichtiger Inhalt: Häusliche Gewalt im Kreis Wesel : Corona macht den Alltag bedrohlicher

Polizei und Staatsanwaltschaft verzeichnen keinen Anstieg der Fallzahlen – karitative Einrichtungen schon. Foto: dpa

Kreis Wesel Um 30 Prozent sind die Fallzahlen bei häuslicher Gewalt in Corona-Zeiten gestiegen, glaubt die Stadtverwaltung Wesel. Auch das Frauenhaus in Dinslaken, in dem Frauen aus den Nachbarkommunen Schutz suchen, bestätigt, dass Frauen in der Pandemie zusätzlich leiden.