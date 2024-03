Kommunale Finanzen Bürgermeister kritisieren Kreis heftig für Etatplanung

Wenn am kommenden Donnerstag der Kreistag tagt, werden etliche Verwaltungschefs der Kreis-Kommunen genau hinschauen, welcher finanzpolitische Kurs der Kreis Wesel einschlägt. Denn es geht unter anderem um die Frage, ob sich die Kreiskassen füllen und mit Rücklagen versehen dürfen, während Städte und Kommunen mit der Kreisumlage den Kreis über neue eigenen Kredite bezahlen. Das umlagenfinanzierte System will es so. Was wiederum die Bürger in den Kommunen trifft, wenn es um jeweilige städtische Projekte geht.