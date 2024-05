AUSBILDUNGSINITIATIVE KREIS WESEL Präsentiert von Altana (Folge 7) So gelingt der Start in die sinnstiftenden und sicheren Pflegeberufe

Fragt man Schüler so im Alter von 14 oder 15 Jahren, was sie später einmal machen möchten, bekommt man nur selten eine konkrete Antwort. Meist heißt es: „Weiß ich noch nicht so richtig. Mal sehen.“ So ging es vor Jahren auch Sonya Bay aus Voerde-Spellen. „Weil ich ja nach dem Abi irgendwas machen musste, habe ich einfach mal in meiner Familie herumgefragt, was denn zu mir passen könnte. Meine Patentante meinte, dass ich mit meiner sozialen und freundlichen Art wohl prima in den Pflegebereich passen würde. Für diesen Rat bin ich ihr bis heute dankbar.“ Denn die mittlerweile 20-Jährige lässt sich im Evangelischen Krankenhaus Wesel (EVK) zur Pflegefachfrau ausbilden. Aktuell befindet sie sich im zweiten von insgesamt drei Lehrjahren. Doch nicht nur das: Nebenbei studiert sie Pflege in Münster – die Kosten übernimmt ihr Arbeitgeber – und informiert als EVK-Ausbildungsbotschafterin junge Leute bei Schulveranstaltungen und auf Ausbildungsmessen über die unzähligen Karrieremöglichkeiten in der Gesundheits- und Pflegebranche. „Ich könnte mir wirklich nichts anderes mehr vorstellen“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion.