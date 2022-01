Im Kreis Wesel : Arbeitslosigkeit ist im Dezember weiter gesunken

Kreis Wesel Zum Jahresende ist die Zahl der Arbeitslosen in den Kreisen Kleve und Wesel leicht gesunken. Die Arbeitsagentur spricht von einer positiven Entwicklung.

Das Jahresende 2021 bescherte dem Arbeitsmarkt in den Kreisen Wesel und Kleve einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit. „Seit August sind die Arbeitslosenzahlen kontinuierlich gesunken – schön, dass diese positive Entwicklung im Dezember angehalten hat“, freut sich Agentur-Chefin Barbara Osyra. Unter dem Strich waren Ende des vergangenen Monats fast 3300 Menschen in beiden Kreisen weniger arbeitslos als im Dezember 2020.

Aus einer Beschäftigung am sogenannten ersten Arbeitsmarkt meldeten sich im Dezember 752 Personen arbeitslos. Gleichzeitig meldeten sich 720 Personen aus der Arbeitslosigkeit ab, um eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt aufzunehmen.

Im Dezember meldeten die Arbeitgeber im Kreis Wesel insgesamt 703 neue Stellen. Das sind 76 Stellen (plus 12,1 Prozent) mehr als im November und 72 Stellen (plus 11,4 Prozent) mehr als vor einem Jahr. Ende des vergangenen Monats waren insgesamt 3211 Stellen zu besetzen, 503 (plus 18,6 Prozent) mehr im Dezember des Jahres 2020.