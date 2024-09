Sachstandsberichte liegen vor Wie es um die Schulbauprojekte des Kreises Wesel steht

Wie schreiten die Bauarbeiten an den Schulen in Trägerschaft des Kreises Wesel voran? Und wie viel kosten die Großprojekte? Der Kreis Wesel stellt die wichtigsten Vorhaben in einer Verwaltungsvorlage dar. Sie werden dem Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Integration sowie dem Ausschuss für Bauen und Abfallwirtschaft vorgelegt. Ein Überblick über die jüngsten Entwicklungen.