Bericht für 2018 : Kreditgeschäft steigt bei Commerzbank

Wesel Die Commerzbank sieht sich gut aufgestellt. Drei Filialen mit 30 Mitarbeitern sollen erhalten bleiben.

Auf einem guten Weg sieht sich die Commerzbank im Bereich Wesel, zum dem auch die Filialen Xanten und Rees gehören. Die Zahl der Privatkunden stieg 2018 um 455 auf jetzt 16.067, das Raten-Kreditgeschäft wuchs um mehr als 57 Prozent und auch das Volumen der Immobilienkredite legte um elf Prozent zu. „Das sind 250 Haushalte, denen wir zu Eigentum verholfen haben“, resümierte Jörg Bauten, Leiter der Niederlassung Mönchengladbach-Niederrhein, für 2018. Obwohl die Nutzung des Online-Bankings weiter zulegt, sollen die drei Filialen mit den 30 Mitarbeitern auch in Zukunft erhalten bleiben.

Trotz der Digitalisierung legen die Kunden noch Wert auf persönliche Beratung – insbesondere bei der Geldanlage, wie Filialleiter Oliver Vornweg berichtet. Und hier verschenken die Menschen weiter viel Geld, meint er: „Fast 79 Millionen Euro liegen bei uns praktisch unverzinst auf Konten“. Der Grund: Die Niedrigzinsen machen wenig Lust auf Anlagen, die Kunden setzen am liebsten auf Sicherheit. Lebensversicherungsprodukte liegen hoch im Kurs, hier wurden Verträge mit einem Volumen von 3,3 Millionen Euro abgeschlossen.

Dennoch lohne sich die Investition in Aktien derzeit durchaus, der DAX biete gute Chancen, Renditen zu erwirtschaften, sagt Jürgen Bauten. Oliver Vornweg empfiehlt Kunden, die auf Sicherheit setzen, eine Kombination aus Aktien, festverzinslichen Anlagen und Immobilien – das Ganze gebe es professionell verwaltet durch Banker. Was geeignet sei, müsse im individuellen Gespräch geklärt werden.

2018 ließ sich die fortschreitende Digitalisierung auch bei den Commerzbank-Kunden feststellen: Die Banking-App verzeichnete bei der Nutzung ein Plus von 42 Prozent gegenüber dem Stand 2017. Jedes vierte Konto werde inzwischen im Internet eröffnet und rund 40 Prozent der Kunden erledigten ihre Bankgeschäfte online. Daher soll das Internet-Angebot weiter ausgebaut werden – weil die Kunden es wünschen, wie Jürgen Bauten betont. Auf der anderen Seite bleibe den Mitarbeitern in den Filialen so mehr Zeit für die Beratungen.