Kreativ in Hamminklen : Corona bietet Künstlern auch Chancen

Judith Nothnagel studierte Visuelle Kommunikation an der Fachhochschule in Düsseldorf und absolvierte ihr Diplom bei Professor Uwe Loesch. Danach folgten Ausstellungen in Kunstvereinen, Museen und im öffentlichen Raum in den Genren: Fotografie und Medienkunst. Sie ist Mitglied im BBK Düsseldorf und ihre Arbeiten befinden sich in öffentlichen und privaten Sammlungen in Deutschland, den USA, Italien und den Niederlanden.