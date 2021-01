Krankenhaus in Wesel : Klinik zieht Bilanz bei Geburten

Wesel Bei den 1315 Geburten im Marien-Hospital kamen 29 Mal Zwillinge zur Welt. Drilling oder Vierlinge gab es im vergangenen Jahr nicht. Trotz Corona dürfen die werdenden Väter auch weiterhin bei der gesamten Geburt dabei sein.

Ein Neujahrsbaby 2021 hatte am 1. Januar bis Redaktionsschluss am Weseler Marien-Hospital noch nicht das Licht der Welt erblickt. Die Leitende Hebamme Silke Theissen zog jedoch eine Bilanz des Jahres 2020: „Wir hatten insgesamt 1315 Geburten. Das letzte Kind des Jahres war ein Mädchen, das am Silvestermorgen um 10.10 Uhr zur Welt kam“, berichtete die Hebamme, die von einer ruhigen Nacht zum Jahreswechsel sprach. Und auch am Neujahrstag selber kündigte sich bis am frühen Abend zunächst kein neuer Erdenbürger in Wesel an, wie sie später ergänzte.