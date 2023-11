Nabu-Vorsitzender kritisiert Wesels SPD-Fraktionschef „Für Krähen-Vergrämung wird es keine Zustimmung geben“

Peter Malzbender, der Chef des Naturschutzbundes (Nabu) Kreis Wesel, weiß als Weseler sehr wohl, was der SPD-Fraktionsvorsitzende Ludger Hovest im Laufe der Jahrzehnte alles in der Kreisstadt bewegt hat. Auch wenn Ludger Hovest stets darauf bedacht ist, am Ende aus allem politisches Kapital zu schlagen. Dass der mächtige SPD-Mann nun aber – wie berichtet – mit Hilfe des städtischen Betriebes ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen) versuchen will, die innerstädtischen Saatkrähen zu vergrämen, kritisiert der bekanntlich meinungsstarke Nabu-Chef scharf.