Idee aus Niedersachsen übernehmen : Krähenplage in Dingden: Quik schreibt an Ministerin

Krähenplage in Dingden: Quik schreibt an Ministerin

Eine Lösung der Krähenproblematik auf dem Dingdener Friedhof muss aus Sicht der Landtagsabgeordneten Charlotte Quik (CDU) her: Sie wendet sich mit einem Schreiben an Umweltministerin Ursula Heinen-Esser, ihre Parteifreundin. Quik sagt: „Der Lärm der Tiere und die großen Mengen an Vogelkot führen zu Umweltbelastungen und sind ein Ärgernis für die betroffenen Anwohner in der Siedlung und die Friedhofsbesucher, welches die Grenze des Zumutbaren überschritten hat. Davon habe ich mich selbst vor Ort überzeugt.“ Der Schutzstatus der Saatkrähen sei unantastbar und stehe auch gar nicht zur Debatte, allerdings sehe sie die Möglichkeit, anhand der Handlungsempfehlungen des Landes Niedersachsen bei Problemen mit Saatkrähen nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen.