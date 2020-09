Zusammenstoß beim Abbiegen : Kradfahrer bei Unfall in Schermbeck verletzt

Schermbeck Bei einem Abbiegeunfall in Schermbeck ist am Dienstag ein 59-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades verletzt worden. Er war von einem Pkw-Fahrer (22) aus Dorsten übersehen worden.

Wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte, war der 22-Jährige am Dienstag gegen 17.20 Uhr auf der Freudenbergstraße in Schermbeck mit Fahrtrichtung Weseler Straße (B 58) unterwegs. An dieser Einmündung beabsichtigte er, nach links auf die B 58 abzubiegen. Dabei übersah er den von links kommenden und vorfahrtberechtigten 59-jährigen Mann aus Schermbeck mit seinem Leichtkraftrad. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.