Sportanlage in Wesel heißt jetzt neu : Kostenfreies Internet ab sofort im Innogy-Auestadion

Die Breitbandarbeiten rund um das Auestadion in Wesel sind erfolgreich abgeschlossen worden: Ab sofort ist es den Besuchern des Stadions möglich, während ihres Stadionbesuches kostenloses und schnelles W-Lan zu nutzen. Am Mittwoch stellten Innogy und Stadt Wesel die Neuerungen vor. Das gesamte Stadion wurde digital neu erschlossen, da zuvor keine geeigneten breitbandigen Telekommunikations-Anschlüsse vorhanden waren. Ab sofort heißt die Sportstätte auch „innogy Auestadion“. Bürgermeisterin Ulrike Westkamp, Sportdezernent Rainer Benien und Innogy-Regionalleiter Rainer Hegmann erklärten die Neuerungen vor Ort. Ulrike Westkamp sagte: „Mit diesem erfolgreich umgesetzten Projekt erhalten Nutzer nun auch die Möglichkeit, Audio- und Videodateien zu streamen oder einen Liveticker im Stadion zu nutzen.“ Die Anforderungen an das Digital-System des Stadions sind hoch: An Wettkampftagen wollen laut Innogy zwischen 2000 und 3000 Nutzer ins Netz, bei täglichen Trainingsbetrieb sind es ungefähr 100 bis 200 Nutzer. Zwischen dem Innogy-Standort an der Reeser Landstraße und dem Auestadion wurden Richtfunkstrecken aufgebaut – so kommt das Internet ins Stadion. Andreas Sonntag von Innogy erläuterte: „Mit W-Lan versorgt werden in Zukunft die Sprecherkabine an der Tribüne, das Kampfrichterhäuschen auf der Gegengeraden, zwei Container des Weseler Spielvereins, die als Lager und Kiosk genutzt werden, die Rollschuhbahn und die Leichtathletikhalle der WTV-Leichtathletikabteilung.“