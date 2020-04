Gegen Langeweile in der Krise : Kopfkino für Kinder aus der Feder von Oliver Uschmann

Wesel Oliver Uschmann und seine Frau Sylvia Witt haben ihr neues Buch „Meer geht nicht“ vorgelegt und damit auch sofort einen Preis eingeheimst: den Leipziger Lesekompass.

Warum in Zeiten der Corona-Krise ein Jugendbuch vorstellen? Genau deswegen! Die Schulen sind geschlossen. Junge Leute sollen in den eigenen Wänden lernen. Okay, aber anregende Unterhaltung, die man ganz allein genießen kann, tut auch mal gut. Da kommt Kopfkino aus der Feder eines aus Wesel stammenden Kult-Autors gerade recht. Oliver Uschmann und seine Frau Sylvia Witt haben ihr neues Buch „Meer geht nicht“ vorgelegt und damit auch sofort einen Preis eingeheimst: den Leipziger Lesekompass.

Ich-Erzähler Sam, Bina und Sharif wollen ihrem Freund Kevin, der noch nie am Meer war, an den Nordseestrand bringen. Heimlich natürlich, ohne den Eltern was zu sagen, machen sie sich auf den Weg, bleiben mit der Bahn stecken, geraten in ein Unwetter, werden bestohlen, übernachten im Wald und haben trotzdem immer ihr Ziel vor Augen: Kevin das Meer jetzt sofort zeigen, weil das Leben zu kurz ist, um so etwas aufzuschieben.