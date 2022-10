Paper Kite in Schermbeck : Wie musikalische Erinnerungen an Neapel wieder aufleben

Das Quintett Paper Kite erinnert in seinem Konzert in der Georgskirche an Komponisten, die in Neapel musikalische Werke schufen. Foto: Annika Nagel

Schermbeck Die Gruppe Paper Kite gestaltet ein Konzert in der Georgskirche und bringt dabei auch völlig Neues auf die Bühne. Was Friedrich Händel damit zu tun hat.

Die Reihe „Konzerte in der St. Georgskirche zu Schermbeck“, die im Jahre 2000 begann, hat sich dank der Unterstützung seitens der Kulturstiftung Schermbeck, der Volksbank Schermbeck sowie der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe zu einem auch über die Grenzen Schermbecks hinaus wahrgenommenen Ereignis entwickelt, zu dem die Evangelische Kirchengemeinde auch in diesem Jahr wieder einlädt. Das nächste Konzert findet am 13. November ab 17 Uhr in der Georgskirche statt. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende von zehn Euro gebeten.