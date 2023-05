Duo-Konzert in Ringenberg Weseler Pianist spielt Eigenkompositionen im Schloss Ringenberg

Am Sonntag, 21. Mai, ist er um 15 Uhr im Rittersaal von Schloss Ringenberg zu erleben. Im historischen Gebäude wird er mit dem Gitarristen, Sänger und Songwriter Ian Griffith im Rittersaal des Schlosses Ringenberg ein Duo-Konzert spielen. „Dabei stellen wir sowohl Eigenkompositionen vor als auch eigene Bearbeitungen von unseren Inspriationsmusikern, also zum Beispiel von Keith Jarrett, Sting oder Genesis“. Bei dem Werkstattkonzert wird Schlagzeuger Sebastian Görg als Gast bei einigen Stücken unterstützen. Stefan Görg berichtet weiter: „Ian Griffith und ich kennen uns schon viele Jahre, wir haben öfters im Bandformat etwa bei den Voccologne-Konzerten zusammen musiziert. Diese immer sehr fruchtbare Zusammenarbeit führte zu dem gegenseitigen Wunsch, einmal im Duoformat gemeinsam musikalische Ideen zu teilen, über das kompositorische Material des anderen zu improvisieren.“ Das Programm beim Ringenberger Werkstattkonzert ist also größtenteils bestückt mit Eigenkompositionen. Die sind musikalisch immer in Bewegung, so kündigt Stefan Görg an, dass „einige Stückfragemente von mir ganz neu sind und zum ersten Male in diesem intimen Rahmen zu Gehör kommen“. Im zweiten Set greift das Duo dann Musik von den sie besonders inspirierenden Musikern auf. „Hier wäre bei mir als Inspirationsquelle z.B. Keith Jarrett, bei Ian Griffith die Musik von Genesis zu nennen“, heißt es. Ganz oben in der persönlichen Beliebtheitsskala steht aber einer anderer: „Wir beide lieben Sting als wandlungsfähigen Weltmusiker, der sich zwischen den Welten Rock, Pop, Jazz, Klassik und Weltmusik wie selbstverständlich hin und herbewegt.