Konzert in Wesel: WDR-Streichquartett begeistert Grundschüler

Wesel Vier Mitglieder des WDR-Sinfonieorchesters aus Köln spielten in der Turnhalle der Grundschule am Buttendick im Rahmen des Programms „Dackl trifft...“ Stücke des Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Der WDR entsandte Ensembles seines Sinfonieorchesters im Rahmen der Aktion „WDR macht Schule“ in fast 100 Schulen in NRW. Dabei erhielten in Wesel mit der Grundschule am Buttendick und der Böhlschule gleich zwei den Zuschlag bei deutlich mehr als 100 Bewerbungen. Die rund 170 Schüler am Buttendick lauschten einem Streichquartett mit der Chinesin Ye Wu und dem Rumänen Cristian Suvaiala an den Geigen sowie Mischa Pfeiffer an der Bratsche und Susanne Eychmüller am Cello.