Konzert in Schermbeck : Ostertag und die Flohmarkt-Band

Schermbeck Der Sänger und Songwriter Florian Ostertag gastierte im Schermbecker Begegnungszentrum. Mit Technik vom Flohmarkt erzeugt der Schwabe die Illusion, von einer mehrköpfigen Band begleitet zu werden.

Vor dem musikalischen Auftritt erfuhren die Besucher von Bürgermeister Mike Rexforth, wie ein schwäbischer Sänger ins zwölfteilige Veranstaltungsprogramm der Schermbecker Kulturstiftung gelangen konnte. Vor zehn Jahren lernte Rexforth den damals 30-jährigen Sänger beim Pop-Festival in Haldern kennen. Der Schwabe erlebte jenen Augenblick mit, in dem Mike Rexforth seiner jetzigen Frau Ann-Christin im großen Kreise einen Heiratsantrag machte. „Und ich habe ja gesagt“, erzählte Ann-Christin Rexforth am Mittwochabend schmunzelnd den Konzertbesuchern, bevor der Sänger eine der Gitarren des Bürgermeisters signierte.

Im Mittelpunkt des Konzertes standen Lieder von Florian Ostertags neuem Album „Flo and the machine“, dessen Name an die englische Band Florence and the Machine erinnert, deren Rock-, Pop- und Folkrhythmen auch in Ostertags Selfmade-Songs wiederkehren. Der Album-Name ist aber auch eine treffende Bezeichnung für das Technik-Equipment, mit dessen Hilfe Ostertag auf die Begleitung eines Schlagzeugers oder weiterer Instrumentalisten verzichten kann. Der studierte Elektrotechniker hat es verstanden, mithilfe einer Bandmaschine und diverser Flohmarkttechniken bei den Zuhörern die Illusion zu erzeugen, einer mehrköpfigen Band zuzuhören.