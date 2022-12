Konzert in Schermbeck So war das Konzert von Bella Musica in der St. Ludgerus Kirche

Nach dem gemeinsamen Einzug durch den Mittelgang der Kirche zum Altarraum eröffneten beide Chöre gemeinsam den musikalischen Reigen mit Grandys Gospel „Hallelujah, Salvation an Glory“. Für den weiteren Verlauf des Konzertes hatten die Chöre Lieder zu den Themen Frieden, Hoffnung und Freude ausgewählt, Begriffe, die immer mit der Weihnachtszeit einhergehen. „Wir alle“, so Gudrun Steinmann, „mussten in den letzten Monaten die vielen erschütternden Nachrichten ertragen, die unsere Welt so verdüstern. Deshalb schien es uns gerade jetzt besonders wichtig, mit unserer Musik daran zu erinnern, dass es gute Gründe gibt, den Mut nicht zu verlieren und in eine positive Zukunft zu blicken. Diese Musik beschert uns schöne, wohltuende Momente, die wir sehr gerne mit Ihnen teilen.“