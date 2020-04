Maßnahme gegen Corona-Pandemie im Kreis Wesel : Kontaktsperre: Kontrollen auch an Ostern

Die Rheinpromenade hat die Stadt Wesel bei der Prüfung der Kontaktsperre besonders im Blick. Foto: Jana Bauch (jaba)

Wesel Die Ordnungsbehörden in Wesel, Schermbeck und Hamminkeln werden auch an den Feiertagen die Einhaltung der Kontaktregeln prüfen. In Wesel gab es insgesamt 47 Verstöße bisher. Die Rheinpromenade ist besonders im Blick.

Die Verwaltungen von Wesel, Hamminkeln und Schermbeck kündigen an, die wegen der Corona-Pandemie geltende Kontaktsperre auch über die Ostertage prüfen zu wollen. Die Bürger müssen also damit rechnen, bei Treffen größerer Art sanktioniert zu werden. Generell gilt: Mindestens 1,5 Meter Abstand halten, und: „Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands erlaubt.“ Insbesondere mit Blick auf eine hohe Personendichte an beliebten Treffpunkten in Wesel wie Rheinpromenade oder Auesee halten die Verwaltungen diese Kontrolle für angebracht.

„Von Ostern wird viel abhängen“, sagt Wesels Bürgermeisterin Ulrike Westkamp. Sie bittet die Bevölkerung, die Kontaktregelungen weiter so im Blick zu haben wie bisher, damit die Zahl der Erkrankten zurückgeht. In Wesel, so die Bilanz der Stadtverwaltung, sind seit Einführung der Kontaktsperre 47 Personen bei insgesamt 13 Anlässen sanktioniert worden. Im gewerblichen Bereich habe es lediglich anfänglich Hinweise gegeben, berichtet der städtische Beigeordnete Klaus Schütz. Treffpunkte, die die Stadtverwaltung besonders im Blick habe, seien die Rheinpromenade sowie die Rheinaue. „Es wird auch an Ostern weiter kontrolliert“, betont Gerd Füting als Leiter des Ordnungsamtes. Geldstrafen ab 200 Euro drohen denen, die gegen die Kontaktregeln verstoßen.

Info So entwickeln sich die Fallzahlen im Kreis Wesel Zahlen Im Kreis Wesel ist die Gesamtzahl der über Laboruntersuchungen nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus bis Donnerstag (Stand: 9. April, 12 Uhr) auf 333 gestiegen. 188 Patienten wurden mittlerweile aus der Quarantäne entlassen und gelten als genesen. Am vergangenen Wochenende verstarb eine 91-jährige Frau aus Moers, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Bis zu ihrer Erkrankung lebte sie in einer Privatwohnung. Die Zahlen der Städte aktuell: Wesel (39 Fälle, 18 genesen), Schermbeck (19 Fälle, 14 genesen), Hamminkeln (24 Fälle, 10 genesen).

In Hamminkeln, so bilanziert Bürgermeister Bernd Romanski (SPD), habe es insgesamt fünf Vergehen gegeben. „Dabei wurden die Jugendlichen durch die Schulsozialarbeiter angesprochen und ermahnt. Sanktionen gab es bisher keine.“ Anfänglich habe es Treffen in der Bergfrede gegeben, das habe nun aber nachgelassen. Im gewerblichen Bereich habe es bisher einen Verstoß gegeben. Auch in Hamminkeln soll über Ostern weiter kontrolliert werden. „Dies ist unsere Aufgabe“, sagt Romanski.

In Schermbeck hatte Bürgermeister Mike Rexforth (CDU) das Ordnungsteam stark auf 15 Personen aufgestockt und hat jetzt sogar eine zusätzliche Kontrollschicht von 19 bis 21 Uhr eingeführt. Die Gemeinde hat bisher vier Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstößen gegen die Kontaktsperre eingeleitet. „Über die Höhe der Bußgelder ist noch nicht entschieden worden, da die vorgeschriebenen Anhörung noch laufen“, sagt Rexforth. Der Bußgeldkatalog werde konsequent angewendet. „Weitere Verstöße wurden durch mündliche Verwarnungen geahndet, bei denen im Wiederholungsfall ebenfalls mit Bußgeldern reagiert werden wird.“ Es habe auch einzelne Verstöße von Gewerbebetrieben gegeben, Bußgeldverfahren seien dabei aber noch nicht eingeleitet worden. Das Ergebnis der scharfen Kontrollen: Schermbeck hat kaum noch aktuell Erkrankte.