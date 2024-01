Auszeichnung in Wesel vergeben Anja Reumschüssel gewinnt Konrad-Duden-Journalistenpreis

Info

Auszeichnung für Journalisten-Nachwuchs Zu Ehren Konrad Dudens, der am 3. Januar 1829 auf Gut Bossigt in Lackhausen geboren wurde, verleiht die Stadt Wesel gemeinsam mit dem Presseclub Niederrhein sowie dem Dudenverlag den Konrad-Duden-Journalistenpreis an junge deutsche Journalisten. Seit der Einführung im Jahr 2012 entwickelte sich der Weseler Journalistenpreis zu einer begehrten Auszeichnung für herausragende sprachliche Berichterstattung mit eigenem Wikipedia-Eintrag. Print, Online, Hörfunk oder Fernsehen – gute Inhalte mit einer korrekten Sprache sind Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Abschneiden beim Konrad-Duden-Journalistenpreis. Vergeben werden Preisgelder in Höhe von insgesamt 3.500 Euro (1. Platz: 2.000 Euro, 2. Platz: 1.000 Euro, 3. Platz: 500 Euro). Die nächste Verleihung findet im Jahr 2026 statt.