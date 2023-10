Polizei sucht Zeugen Kondomautomat in Wesel aufgebrochen

Wenn die Polizei das Wörtchen „eigentlich“ in einer Mitteilung benutzt, dann bereitet sie damit den Leser in aller Regel auf etwas ungewöhnliche Sachverhalte vor. Auch in der Wortwahl. „Die Polizei hält sich eigentlich mit Mutmaßungen zurück! Aber die Not bei den Tätern muss groß gewesen sein“, beginnt eine Pressemeldung über den Aufbruch eines Kondomautomaten in Wesel.