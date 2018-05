Wesel/Xanten : Kompetenznetz informiert über Photovoltaik

Wesel/Xanten "Speichern Sie schon oder zahlen Sie noch?" - unter diesem Motto informiert das Kompetenznetz Energie Wesel in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale NRW kostenlos und neutral am Donnerstag, 14. Juni, 17.30 Uhr, im Ratssaal der Stadt Xanten zu den Themen Photovoltaikanlagen in Verbindung mit Batteriespeichern, E-Mobilität und mehr.

Viele Hauseigentümer wollen keine Photovoltaikanlagen mit Speicher installieren lassen, da sie der Ansicht sind, dass die Kosten eines Batteriespeichers noch zu hoch sind. Diese Einschätzung können die Experten des Kompetenznetzes jedoch nicht in allen Fällen teilen. Insgesamt seien die Investitionskosten zu früher deutlich gesunken. Und die Rendite einer Photovoltaikanlage sei auch höher als Zinsen bei der Bank. Die Experten des Kompetenznetzes sind auch der Meinung, dass sich Photovoltaikanlagen nicht nur für Privatleute lohnen, auch Gewerbebetriebe könnten diese Art der Stromerzeugung für sich nutzen und somit Energiekosten einsparen. Auch stünden umfangreiche Fördermittel für Investitionen zur Verfügung. Man müsse sie nur richtig nutzen.

Im Ratssaal steht während der Veranstaltung ein Batteriespeicher zur Ansicht zur Verfügung. Und wer will, kann sich auf dem Parkplatz an einem XXL-Dachmodell über die Montage von Photovoltaikmodulen informieren.



Anmeldungen zu dem Infoabend sind unter Tel. 028574118979 möglich.

