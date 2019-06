Hamminkeln : Kommunionkinder werden in Münster zu Glaskünstlern

Paulas fertiges Kunstwerk: Eine Sonne scheint auf ein Boot auf dem Meer herab. Foto: Bischöfliche Pressestelle/Ann-Christin Ladermann

Münster/Hamminkeln Mit großen Augen blickt Paula zu den bunten Fenstern im St.-Paulus-Dom in Münster empor. „So viele verschiedene Farben“, staunt die Neunjährige. Gold, weiß, rot – gemeinsam zählen die sechs Kinder, die am Vortag die Erstkommunion in ihrer Pfarrei im Kloster Marienthal in Hamminkeln empfangen haben, die Farbtöne auf, die sie in den Fenstern des Glaskünstlers Georg Meistermann erkennen können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei dem Domworkshop „Glas – Farbe – Licht“, den sie nun zum Abschluss ihrer Erstkommunion besuchen, erfahren sie etwas über Glaskünstler im Mittelalter, bevor sie dann selbst aktiv werden.

Mia (8) hat sich für ein Glas-Kunstwerk in Herzform entschieden. Foto: Bischöfliche Pressestelle/Ann-Christin Ladermann

In den Tag gestartet waren die drei Mädchen und drei Jungen mit ihren Eltern und Pater Jakobus Antretter mit einem Gottesdienst in der Marienkapelle der Kirche. Seit dem Domjubiläum 2014 organisiert Mario Schröer von der Dompädagogik zweistündige Kurse für Kinder. Ob als Bildhauer, Goldschmied oder Glaskünstler – bei allen Angeboten können sich die Mädchen und Jungen in traditionsreichen Handwerken versuchen, mit denen schon die alten Baumeister dem Dom sein heutiges Aussehen verliehen haben. Seit 2016 werden die Workshops „Unser Dom. Haus aus Steinen – Haus aus Menschen“ speziell für Kommuniongruppen angeboten.

Lena Treese unterstützt die Kinder bei ihren Kunstwerken. Foto: Bischöfliche Pressestelle/Ann-Christin Ladermann

„Der Blick der Kinder für die Kunst und ihre liturgischen Inhalte wird viel intensiver geschärft, wenn sie mit ihren eigenen Händen etwas erschaffen“, erklärt Schröer. Dabei gehe es nicht darum, das perfekte Kunstwerk zu kreieren, im Mittelpunkt stehe das gemeinsame Tun. „Glasmaler war ein sehr angesehener Handwerksberuf im Mittelalter“, erklärt Referentin Lena Treese den Mädchen. „Glas ist ein Werkstoff, den die Menschen schon seit über 5000 Jahren herstellen“, sagt sie. „Und er besteht überwiegend aus Sand“, fügt sie hinzu und schaut in große Augen. Was mit diesem Werkstoff alles entstehen kann, können die Kommunionkinder selbst ausprobieren. Aus vielen bunten Glasfragmenten erstellen sie eine Fenstercollage – mit einem Motiv ihrer Wahl. Mia hat sich für ein Motiv entschieden: „Ich mache ein Herz“, erklärt die Achtjährige und sucht eifrig nach Fragmenten mit der richtigen Form. Auch Paula ist sich schnell sicher, was ihr Fenster zeigen soll. Gelbe Glasscherben haben ihr die Entscheidung erleichtert: „Eine Sonne mit einem Boot auf dem Meer.“

(pbm/acl)