Kommentar zur Woche in Wesel : Nicht nur mausgerutscht

Wesel Eine Krankenpflegerin, die sich als extreme Impfgegnerin entpuppt und das Coronavirus verharmlost, hat im Evangelischen Krankenhaus Wesel (EVK) gearbeitet

Auf ihrem öffentlichen Facebookprofil hatte sie das Foto eines KZ-Tors gepostet, in dem statt „Arbeit macht frei“ „Impfung macht frei“ stand. „Damals hieß es etwas anders...“, schrieb sie dazu. In anderen Beiträgen beschwerte sie sich über die viel zu harten Maßnahmen oder merkte an, dass sie die Regierung „unten“ sehen will.