Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahl im Kreis Wesel : Gegen den Trend

Wesels Bürgermeisterin Ulrike Westkamp am Wahlabend. Foto: Klaus Nikolei

Meinung Kreis Wesel Die gallischen Dörfer dieser Kommunalwahl liegen am Niederrhein. In Hamminkeln, Schermbeck und Wesel hören die Wähler nicht auf, dem allgemeinen Trend Widerstand zu leisten. Die Wahlergebnisse in der Region sind eindrucksvoll, sie sind aber nur für Außenstehende wirklich überraschend.