Kommentar : Weniger Raketen!

Meinung Wesel Wie wäre etwa der Ansatz, dass ein Verein zu Silvester in einem Stadtteil ein Feuerwerk koordiniert startet und alle Dorfbewohner, die an Silvester vor die Tür treten, einige wenige Euro dazu geben?

Man sollte nicht pauschal mit Ablehnung reagieren, nur weil ein Vorschlag von der Deutschen Umwelthilfe kommt, die sich mit der Drastik ihrer Forderungen tatsächlich immer mehr zu einem Abmahnverein entwickelt. Ein Nachdenken darüber, wie viel Silvesterböllerei sein muss, ist angebracht. Müssen wir in Zeiten des dringlichen Klimaschutzes tatsächlich noch so viele Raketen in die Luft jagen? Gibt es Alternativen, die schöner wirken, die vielleicht wirklich mal überraschen? Wie wäre etwa der Ansatz, dass ein Verein zu Silvester in einem Stadtteil ein Feuerwerk koordiniert startet und alle Dorfbewohner, die an Silvester vor die Tür treten, einige wenige Euro dazugeben?