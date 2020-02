Kommentar : Der Große Markt: Welch ein Schatz!

Meinung Wesel Die Verwaltung muss jetzt das Kunststück vollbringen, gleichzeitig mehr Nutzungsfläche zu bieten, aber auch den Wunsch der Bürger nach Möblierung und Grün zu berücksichtigen. Ein Auftakt würde mit neuen Leuchten gemacht. Gut für Wesel!

Wer den Großen Markt in Wesel betritt, der sieht auch als Architekturlaie, welches Potenzial diese Fläche hat. An ihm liegen mit der rekonstruierten Rathausfassade und dem Willibrordi-Dom zwei spektakuläre Bauten. Der Große Markt ist vom Rhein aus gesehen das Tor zur Stadt. Welch ein Schatz!

Wie nutzt man den Marktplatz am besten? Die Verwaltung muss jetzt das Kunststück vollbringen, gleichzeitig mehr Nutzungsfläche zu bieten, aber auch den Wunsch der Bürger nach Möblierung und Grün zu berücksichtigen. Zur Wahrheit gehört: Nicht jeder Wunsch wird in Erfüllung gehen. Die Entscheidung, dass auf dieser Fläche weiter der Wochenmarkt und Großveranstaltungen abgehalten werden, ist längst gefallen. Nun müssen die Ränder aufgewertet werden. Auch eine temporäre gastronomische Nutzung außer­halb von Markttagen weiter in die Fläche herein wäre überlegenswert. Ein Auftakt würde mit neuen Leuchten gemacht. Gut für Wesel!