Neuer Schulleiter am AVG Wesel : Der politische Beamte

Meinung Wesel Sebastian Hense, CDU-Chef und stellvertretender CDU-Fraktionschef im Weseler Stadtrat, wird Schulleiter eines Weseler Gymnasiums. Ist das ein Problem?

Treue gegen lebenslange Alimentation, das ist der Deal, den Beamte und Staat schließen. Das Bundesverfassungsgericht hat erst 2018 entschieden, dass Beamte wegen ihrer Treuepflicht nicht streiken dürfen. Ihnen obliegt zudem nach dem Beamtenstatusgesetz das Mäßigungsgebot. In Paragraf 34 heißt es: „Beamtinnen und Beamte haben bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergibt.“

Ist es also ein Problem, wenn der CDU-Stadtverbandsvorsitzende und der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende in Wesel, Sebastian Hense, nun Schulleiter des Andreas-Vesalius-Gymnasiums in Wesel wird?