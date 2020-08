Kommentar : Wesel - das Mallorca des Ruhrgebiets?

Meinung Wesel Besucherströme aus dem Ruhrgebiet nach Wesel: Sollte man am Auesee Eintrittsgeld kassieren, damit dort die Regeln besser eingehalten werden? Wir kommentieren den Vorschlag des Weseler FDP-Abgeordneten Bernd Reuther.

Angesicht der aktuellen Zustände am Auesee in Wesel ist es Zeit für ein ehrliches Fazit: Autoschlangen, Parksuchverkehre und starke Vermüllung sind nicht der „sanfte Tourismus“, für den der Niederrhein stehen will. Wesel darf nicht zum Tages-Mallorca des Ruhrgebiets werden. Wenn überall in den Bädern Eintritt genommen wird, warum sollte nicht auch am Auesee kassiert werden dürfen? Der Vorschlag des FDP-Abgeordneten Bernd Reuther sollte deshalb geprüft werden. Dabei muss mitbedacht werden, dass außerhalb der heißen Phase am Auesee deutlich weniger Besucher anzutreffen sind. Eine Eintrittsregelung muss mindestens die eingesetzten Personal- und Sachkosten refinanzieren. Es ist traurig, dass die Gratisnutzung bei manchem Besucher offenbar für eine Egal-Mentalität zu sorgen scheint. Wo kein Eintritt kassiert wird, scheinen für manchen auch keine Regeln zu gelten.