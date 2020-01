Kommentar zur Woche : Über gute Verwaltungen

Stempel, Akten, Kugelschreiber: deutscher Büro-Dreiklang. Foto: dpa/Patrick Pleul

Meinung Kreis Wesel In den Rathäusern wird der Takt vorgegeben, nach dem in der Stadt die Musik spielt. Gute Rathausmitarbeiter können eine Stadt zum Klingen bringen.

Politischer Streit ist wichtig, weil er im Idealfall eine Stadt voranbringt, indem das beste Argument gewinnt. Es gibt aber eine Unart von Streit, die sich im Internet breitmacht. In den sozialen Netzwerken gibt es keinen gepflegten Austausch der Argumente mehr, es wird aufeinander eingepöbelt und wer den dicksten Wut-Emoji neben sein Anliegen setzt, der gewinnt die meiste Aufmerksamkeit. Das ist Gift für unsere Gesellschaft, die von gegenseitigem Grundvertrauen lebt. Dieses Vertrauen sollten übrigens auch die Mitarbeiter in den Rathäusern unserer Kommunen genießen. Auch da sitzen Menschen, die eine Stadt voranbringen wollen. Wenn man es etwas poetisch mag: In den Rathäusern wird der Takt vorgegeben, nach dem in der Stadt die Musik spielt. Gute Rathausmitarbeiter können eine Stadt zum Klingen bringen. Schaut man auf die Ereignisse der vergangenen Woche, so war wieder Musik drin.

In Wesel verwaltet der Deichverband die Hochwasserschutzanlagen. Eine Kioskbetreiberin macht mit einer Couch auf dem Deich in Perrich gute Geschäfte. Dass dies eine tolle Attraktion für alle Radtouristen ist, steht außer Frage. Eine Behörde muss aber die Interessen aller Bürger im Sinn haben. Wenn Nachbarn sich gestört fühlen, dann wird der Frieden im Ort nicht dadurch hergestellt, dass das Sofa ohne Einschränkung weiter am Rhein stehen darf. Jetzt ist die Stunde der Verhandler – im Sinne einer guten Couch-Zone.

In Hamminkeln wird über die Bebauung am Rathaus heiß debattiert. So wurde in den sozialen Netzwerken das Gerücht gestreut, dass auch die Obstwiese an der Brüner Straße bebaut werden könnte. Wer im Rathaus nachfragte, der bekam eine klare Antwort: Quatsch sei dies. Die Frage, was das Beste für den Ort Hamminkeln ist, ob es eine Rathausbebauung in geplanter Dimension braucht, wird den Ort weiter beschäftigen. Nach Lage der Dinge gehen Politik und Verwaltung aber seriös mit ihren Argumenten um.