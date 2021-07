Impf-Tour durch den Kreis Wesel : Hoffentlich haben sie Erfolg

Meinung Kreis Wesel Die Impfaktion ist ein wichtiger Schritt in der ermüdenden Impfkampagne. Doch manches Detail in der Planung der Tour durch den Kreis verwundert. Und den Slogan – „Mutig sein, Spritze rein“ – muss man wohl als Scherz interpretieren.

Mobile Impfaktionen gab es in anderen, größeren Städten schon vor einigen Monaten. Sie fanden in den Bezirken statt, in denen das Virus besonders stark auf dem Vormarsch war. Zum Beispiel in Köln-Chorweiler oder in Duisburg-Marxloh. Im Kreis Wesel gab es derartige Aktionen nicht, nicht zuletzt, weil niemand sagen wollte, in welchen Stadtteilen welcher Kommunen die Zahl der Infektionen besonders hoch ist. Die einen sagten, das würde gar nicht erhoben, die anderen sagten, man wolle niemanden stigmatisieren. Aber aus welchem Grund man nicht impft, ist egal.