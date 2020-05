Kommentar zur Woche : Rausgehen! Kleider kaufen! Kuchen essen!

Schwarzwälder Kirschtorte: Hilft nicht gegen das Coronavirus, aber sicherlich gegen schlechte Laune. Foto: dpa/Rolf Haid

Meinung Kreis Wesel Genuss geht auch mit Abstand – ein kleines Plädoyer für verdiente Freiheiten und persönliche Konjunkturpakete. Für das Wochenende gilt der Leitspruch: Kuchen kann man nicht im Internet essen.

Wir sind alle Betroffene der Corona-Pandemie, die auch deshalb so schwer zu ertragen ist, weil wir als freie Bürger in einem freien Land plötzlich auf so viele neue Anordnungen reagieren müssen. Maskenpflicht, Kontaktsperre, Veranstaltungsverbote: Das Virus wirft unseren kompletten Alltag über Bord. Insofern ist es eine gute Nachricht, wenn Deutschlands derzeit wohl gefragtester Virologe, Christian Drosten, nun in seinem Podcast empfiehlt, Gastronomiebetriebe im Freien aufzusuchen. Es gebe zwar beim Coronavirus die Gefahr einer Übertragung durch Aerosole, feinste in der Luft schwebende Partikel. Bei ordentlich Durchzug im Biergarten allerdings sei die Gefahr deutlich gemindert, sagt er.

Wir also können alle unser kleines Konjunkturprogramm anfahren lassen in Wesel, Hamminkeln und Schermbeck, indem wir wieder nach draußen gehen: Zum Wohle der Gastronomie nach dem Essen auch noch den Nachtisch bestellen, ein gutes Glas Wein mehr trinken oder sich das schöne Kleid gönnen, für das man schon so lange geschwärmt hat. Die Entwicklung der Corona-Fallzahlen im Kreis Wesel zeigt: Die von der Regierung angedachten Konzepte greifen derzeit, die Bürger kommen zu großen Teilen den Regeln nach, die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel liegt weit weg vom kritischen Bereich. Guten Gewissens kann man also nun bei Einhaltung der Kontaktregeln die Innenstädte oder die Außengastronomie wieder besuchen. Drinnen ist es risikoreicher, aber auch dort helfen die Schutzregeln, die Gefahr zu minimieren.

Tatsächlich kehrt seit einigen Tagen wieder Leben in den Innenstädten ein. Ein Blick aus unserem Redaktionsbüro auf den Großen Markt zeigt: Die Menschen sitzen bei gebührendem Abstand wieder draußen und genießen das, was man jetzt so seltsam „Neue Normalität“ ist, das aber faktisch so ganz anders gar nicht aussieht. Sie sitzen an Tischen, aber eben nicht einen, sondern 1,5 Meter entfernt. Dass wir diese Möglichkeit wieder erreicht haben, ist eine zivilisatorische Leistung. Wer jetzt bei „Hygienedemos“ auf die Straße geht, Maskenpflicht und Kontaktverbote meidet und damit die Infektion zu verbreiten riskiert, der darf am Ende dafür verantwortlich gemacht werden, wenn ein zweiter Shutdown droht. Was der dann mit den Innenstädten machen würde, will man sich nicht ausmalen.

Wesels Bürgermeisterin Ulrike Westkamp warnte in der jüngsten Ratssitzung davor, dass die Innenstädte sich komplett verändern könnten, wenn die Menschen nun nicht mehr vor Ort einkaufen gehen. Sie fordert die Weseler auf, Heimatshopper zu werden. Ganz so einfach ist es nicht, die Digitalisierung kann man nicht komplett leugnen. Der örtliche Handel muss sich weiter drauf einstellen, dass auch digitale Kanäle bedient werden müssen. Und dennoch gilt für das Wochenende der Leitspruch: Kuchen kann man nicht im Internet essen. Lassen Sie es sich schmecken. Sebastian Peters