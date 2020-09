Kolumne : Der Zauber des Herbstes

Wesel Nur neun Prozent der Deutschen, so hat eine Umfrage ergeben, lieben den Herbst. Thomas Brödenfeld, Superintendent des Kirchenkreises Wesel, kann das nicht so ganz verstehen. Denn für ihn ist der Herbst wie ein Geschenk, das nur darauf wartet, geöffnet zu werden.

Ein letztes Mal noch zeigte der Sommer in dieser Woche seine unbändige Kraft, bäumte sich auf und schickte Temperaturen von über 30 Grad ins Land. Aber die Vorboten des Herbstes sind unübersehbar. Nach dem meteorologischen Herbstanfang bereits am 1. September, beginnt der kalendarische Herbst am 22. September. Schon wird es am Abend früher dunkel und in der morgendlichen Dämmerung sind Nebelbänke auf den Feldern zu sehen. Nicht wenige Menschen fragen sich, wie das nun wird, mit Corona in der kühlen Jahreszeit. Wo im Sommer viele Dinge möglich waren an frischer Luft und bei geöffneten Fenstern, schaudert manchem jetzt bei dem Gedanken an Besprechungen und Sitzungen im Durchzug und bei herbstlichen Temperaturen. Dabei können wir auch in den bevorstehenden Monaten dem Coronavirus durch konsequentes Maskentragen, durch Abstandhalten und Rücksichtnahme immer eine Nasenlänge voraus sein. Andere fürchten den Herbst-Blues, das alljährliche Stimmungstief von Oktober bis zum Frühling.