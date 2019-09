Kolumne Himmel & Erde : So schön ist Wesel!

Unser Kolumnist Stefan Sühling ist Leitender Pfarrer an St. Nikolaus in Wesel. Foto: Fritz Schubert

Wesel „Schön ist die Stadt ja nicht!“ Diesen oder ähnliche Sätze höre ich immer wieder, wenn Freunde mich in Wesel besuchen.

Die neue Ausstellung „Wunder aus Trümmern“, die zurzeit im städtischen Museum im Centrum zu sehen ist, erzählt in vielen Exponaten vom Leben der Menschen in Wesel in den Jahren des Wiederaufbaus und des Wirtschaftswunders. Viele der Gegenstände erzählen lebendig von der Lebensfreunde und von der Mühe der Menschen, ihre Stadt möglichst schnell wieder zur Heimat werden zu lassen. Das beeindruckt mich am meisten.