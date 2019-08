Kolumne „Himmel & Erde“ : Momente, die uns strahlen lassen

Wesel Nur auf den zweiten Blick fällt das kleine Bildchen von Rembrandt auf, so unscheinbar ist es. Es zeigt Mose, der, die zwei Tafeln mit den Zehn Geboten im Arm, den Berg zum wartenden Volk Israel hinabsteigt.

Das Besondere, von Rembrandt in den Mittelpunkt des Bildes gerückt, ist sein Kopf, der von Hörnern oder Flammen bekrönt ist.

Rembrandt bringt ins Bild, was die Bibel als Leuchten beschreibt. Nach der Begegnung mit Gott auf dem Berg leuchtet Moses Gesicht – Mose strahlt! Die wartenden Israeliten finden das störend, sodass Mose sich ein Tuch, in manchen Fassungen sogar eine Decke über den Kopf legen muss, wenn er mit „normalen“ Leuten spricht.

Ich finde das biblische Bild, von Rembrandt übersetzt, faszinierend: Die Begegnung mit Gott ist inspirierend, macht froh, ja glücklich, erleichtert – wie auch immer – jedenfalls ist es so, dass die Menschen, die es so mit Gott zu tun bekommen, strahlen über das ganze Gesicht.

Mit dem Gedanken fallen mir Menschen und Begebenheiten ein: Wie lange hatte ich den Freund aus Studentenzeiten schon nicht mehr gesehen! Damals trafen wir uns oft, teilten die Frage und Sorgen, was nach dem Studium werden wird. Als wir uns nach Jahren wieder trafen, wurden Erinnerungen wach und die alte Chemie wieder lebendig. Und da war ein Strahlen auf unser beider Gesicht – echte Freude und wohltuende Erinnerung.

Ich denke an das Brautpaar, das nervös der Trauung entgegenfieberte. Nach dem Auszug vor der Kirche standen sie nun und man sah ihnen an, dass sie glücklich waren und erfüllt von der Feier und dem geteilten Glück strahlten sie vor sich hin.

Mir kommt die Frau in den Sinn, die ich neulich auf dem Friedhof traf. Nach der traurigen Beerdigung ihrer Eltern und ihres Mannes geht sie immer wieder zum Grab – und scheint still mit ihnen zu sprechen. Als ich sie auf dem Weg zum Ausgang ansprach, war ich verwundert. Ihr Gesicht war nicht von Traurigkeit gezeichnet, sondern strahlte so etwas wie Frieden und Gelassenheit aus der Begegnung mit ihren lieben Verstorbenen aus.