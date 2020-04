Kolumne von Pfarrer Stefan Sühling : Ostern feiern in Corona-Zeit

Pfarrer Stefan Sühling aus Wesel. Foto: Fritz Schubert

Wesel Seit vielen Jahren bin ich gewohnt: Ab dem Mittag des Gründonnerstag steigt die Spannung, ja auch die Vorfreude auf den abendlichen Gottesdienst und alle, die folgen an Karfreitag, besonders in der Osternacht und am Ostersonntag.

Dieses besondere „Osterfeier-Gefühl“ sinkt erst am Ostermontag mit dem Besuch bei der Familie. In diesem Jahr ist es ganz anders. In den letzten Tagen habe ich mit Kollegen zusammen Gottesdienste vorbereitet. Gedruckt liegen sie jetzt vor mir, sind an die Haushalte unserer Gemeinden verteilt und zum Lesen und Hören ins Internet gestellt. Alles ist vorbereitet. Mir bleibt nur noch das Mitfeiern. Also bin ich heute Abend pünktlich im Wohnzimmer, weiß mich verbunden mit vielen, die nun auch mit dem Anzünden der Kerze den Gottesdienst beginnen.

Manche haben mich gefragt, ob ich nicht für mich in eine unserer Kirche gehe und dort unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Ostermesse feiere. Ich antworte, dass ich das nicht tun will, da das Coronavirus uns allen diese „verlängerte Fastenzeit“ auferlegt. Es gibt genug Übertragungen im Fernseher und auch im Netz, da braucht es meinen Beitrag nicht. Und: Ich kann doch nicht ohne eine Gemeinde, sozusagen als Geistermesse, Gottesdienst feiern.

So, unter Corona-Bedingungen, Ostern zu feiern, ist, auch das weiß ich aus vielen Gesprächen auf der Straße mit dem nötigen Abstand von zwei Metern oder am Telefon, für viele eine echte Herausforderung: „Das gab es noch nie!“