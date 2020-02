Kolumne Himmel & Erde : Mensch, werde wesentlich

Wesel Noch am Aschermittwoch-Abend nieselt mir die Asche vom Kopf, störend landet sie auf der Zeitungsseite, über die ich mich gebeugt habe. Schon ein merkwürdiges Zeichen, Asche. Sie kommt sonst im Alltag ja kaum vor.

Ein schönes Motto für die Fastenzeit. Auf das achten, was wesentlich ist für mich, für mein Leben, für mein Zusammensein mit Familie und Freunden und für mein Leben als Christ. Dann kann ich in der Fastenzeit auch einmal versuchen, all das zu lassen, was mich vom Wesentlichen ablenkt. Da kommen mir dann all die Gewohnheiten in den Sinn, die sich in den vergangenen Monaten breitgemacht haben, von denen ich das Gefühl habe, sie sind zwar für meine Bequemlichkeit gut, aber stehen dem „Wesentlichen“ eher im Wege. Vielleicht hilft das Motto auch, im Wirrwarr der Nachrichten über die Virengefahr aus China oder die Zerrissenheit in der Führungsspitze einer großen Volkspartei die Orientierung zu behalten: „Werdet wesentlich! Sagt und tut, was wirklich wichtig ist!“