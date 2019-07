Wesel : Vom Kopf auf die Füße

Jesus ein Revolutionär? Nein, irgendwie sind die 1970er und 80er Jahre doch vorbei. Heute spricht man doch nicht mehr davon. Da ist Jesus doch eher das gute Vorbild, der der vormacht, wie man mit allen gut auskommen kann.

So dachte ich. Aber dann, in der Lektüre der wohlbekannten Bibelstelle vom barmherzigen Samariter, überfällt es mich.

Wie oft schon hatte ich diese radikale Wendung überlesen? Jesus stellt in bester „Revolutionsmanier“ die Frage der Schriftgelehrten vom Kopf auf die Füße! Für ihn geht es nicht um die Auslegung der Regeln, sondern um achtsames, ja mitleidendes Hinsehen und aktives Handeln: Nicht die Frage: „Wer ist mein Nächster?“, sondern die Frage: „Wem kann, ja muss ich hier zum Nächsten werden, meine helfende Hand reichen?“ stellt sich in Jesu Namen. Das war zu Jesu Zeit sicher revolutionär, auch wenn der Begriff seinerzeit noch unbekannt war. Diese, seine revolutionäre Haltung jedenfalls, hat Jesus ans Kreuz gebracht – Hinweis wohl genug, dass die religiöse Obrigkeit das so verstanden hat.

Jesus also doch ein Revolutionär. Mich beschleicht die Frage, wie das denn heute aussieht. Die „Obrigkeit“ unserer Kirche in Deutschland schickt sich zu einem synodalen Weg an, der am ersten Advent beginnen soll – im Moment laufen die Vorbereitungen. Und ich höre und lese schon die ersten Stimmen, die auf die bedeutende Tradition in unserer Kirche hinweisen, die auf keinen Fall in Frage gestellt werden darf. Und die Stimmen derjenigen, die sagen, wenn dann muss jeder neue Schritt und jede Veränderung auch weltweit akzeptiert werden und gelten.