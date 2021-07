Kolumne Himmel & Erde : Sommerfreuden

Meinung Wesel Alle haben sich eine verantwortliche Auszeit von der Corona-Pandemie verdient und sollten schöne Dinge unternehmen. Es gilt auch Kräfte zu sammeln für eine mögliche vierte Infektionswelle.

Viele Menschen sind erschöpft. Nicht nur in den Schulen. Corona ist ein Marathonlauf, der lange noch nicht beendet ist. Das Aufatmen über die sinkenden Inzidenzzahlen in Deutschland und den Impffortschritt in den vergangenen Wochen wird überschattet von den beunruhigenden Meldungen über die rasante Verbreitung der neuen Deltavariante weltweit und auch bei uns. Was, wenn wir im Herbst erneut in einen Lockdown müssen? Können, dürfen wir den beginnenden Sommer überhaupt unbeschwert genießen?

Ich finde, wir alle haben uns eine verantwortliche Auszeit verdient. Um mit einem langen Atem in den Herbst und Winter zu gehen, die uns in Bezug auf die Corona-Pandemie sicher noch einmal einiges abverlangen werden, müssen wir neue Kräfte sammeln. Die schönen Seiten des Lebens sind ja durch Corona nicht verschwunden. Deshalb: Gehen wir in die Restaurants und Kneipen, die so lange geschlossen waren. Gehen wir Eis und Pommes essen. In die Schwimmbäder und Kinos. Zu den Kulturveranstaltungen, die wir so schmerzhaft vermisst haben. Besuchen wir Freunde und Familie. Lasst uns wieder Gottesdienste feiern und in den Urlaub fahren.