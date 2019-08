Weseler Kolumne : Die Natur – eine echte Lebensschule

Die Auenlandschaft am Zusammenfluss von Lippe und Rhein hat eine große Anziehungskraft. Es ist eine Landschaft in beständigem Wandel. Hier wird ein Lebensgesetz spürbar.

Sofort nachdem ich den etwas versteckten Zugang an der Rheinbrücke entdeckt hatte, war die „Runde“ über den Fahrradweg im Lippemündungsraum für mich zum festen Bestandteil meines Freizeitrepertoire geworden. Gerade einmal zehn Jahre ist diese Auenlandschaft am Zusammenfluss von Lippe und Rhein alt. Sie hat, nicht nur für mich, eine große Anziehungskraft und besonderen Reiz.

Jedes Mal führt der Weg durch den Lippemündungsraum mich in eine andere Welt. Im vergangenen Frühjahr – im trockenen Hochsommer 2019 kaum noch vorstellbar – überschwemmte Wasser die Wiesen. In diesen Wochen hinterlässt die Trockenheit ihre Spuren. Nicht nur die großen Wechsel beim Wasserstand, auch in den vielen kleinen Veränderungen wenn im Frühling das erste zarte Grün sprießt oder im Herbst die Blätter die Landschaft vielfarbig gestalten.