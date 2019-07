Kolumne : Begegnung baut Brücken

Dass wir nur miteinander und nicht gegeneinander leben und die großen globalen Probleme der Welt lösen können, sollte eigentlich selbstverständlich sein. In einer Zeit, in der allerdings immer mehr Menschen und auch Regierungen auf Abschottung und Abgrenzung setzen, gewinnt diese Grundhaltung des Miteinanders eine neue Dimension.

Als ich ein Schulkind war, wurde in unmittelbarer Nachbarschaft zu meinem Elternhaus eine neue Grundschule gebaut, in die ich nach ihrer Fertigstellung noch die dritten und vierten Klasse besuchte. Neben der Eingangstüre hatten die Erbauer in großen Buchstaben einen Satz auf der Schulwand angebracht, über den ich oft nachgedacht habe: „Dass alle eins seien“, stand dort.