Kolumne Himmel & Erde : Pustekuchen mit „Am Aschermittwoch ist alles vorbei“!

Stefan Sühling schreibt regelmäßig eine Kolumne für die Rheinische Post. Foto: Fritz Schubert

Wesel Für den Leitenden Pfarrer an St. Nikolaus in Wesel muss die Zeit nach Karneval nicht mit Verzicht einhergehen. Er sieht die Fastenzeit auch als etwas anderes an: als eine Vorbereitung auf Ostern, das Fest des Lebens.

Am Aschermittwoch ist alles vorbei! Der alte Karnevalsschlager klingt so richtig verheißungsvoll in diesem Jahr. Wäre doch nur alles vorbei – die Kontaktbeschränkungen und der Lockdown. Es gibt eine kleine Perspektive für Kitas und Schulen – aber vorbei ist mit Aschermittwoch weder munteres Karnevalstreiben noch die schon gefühlt über das ganze vergangene Jahr geltenden Beschränkungen.

Ich will die Perspektive wechseln: Da Aschermittwoch nicht alles vorbei ist, will ich den Tag als Ausblick und Anfang nehmen. Anfang der Zeit, die Ostern anvisiert. Denn darum geht es doch in der Fastenzeit: sich vorbereiten auf das Fest des Lebens, an dem wir wieder einmal feiern dürfen, dass das Leben stärker ist als der Tod. Die so unfassbare Botschaft von der Auferstehung Jesu aus dem Grab, braucht für meine gehaltene Wahrnehmung eine gute Zeit der Vorbereitung, damit sie wirklich neu bei mir ankommen, ich sie wirklich annehmen kann.

Diese Zeit beginnt mit Aschermittwoch. Daher geht es für mich in dieser Zeit nicht zuerst ums Verzichten und Einschränkungen, oder wie es in der alten kirchlichen Sprache heißt: Werke der Buße und Umkehr. Gerade in der Fastenzeit dieses so corona-besonderen Jahres 2021 will ich jeden Tag versuchen, zu sehen, wie und womit ich das Leben fördern kann. Und ich will mich am erwachenden Leben im Frühling freuen – dazu reckten pünktlich zum Aschermittwoch unter dem wegtauenden Schnee auf dem Rasen vor unserem Pfarrhaus die Krokusse ihre gelben und violetten Blüten dem Sonnenschein entgegen.

Fastenzeit 2021: Vierzig Tage sehen, wie und womit ich das Leben fördern kann. Ich ahne, da gibt es eine Menge an Punkten, die ich bedenken kann und auch Fragen, die ich an meinen und unseren gemeinsamen Lebensstil stellen kann – mit Blick auf den Klimawandel, dessen Folgen allenthalben ablesbar sind. Oder mit dem Blick auf die soziale Ungerechtigkeit in unserem Land und weltweit.